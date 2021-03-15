فيديو .. الصحة : تطعيم من ألف إلى ألفين مواطن يوميا بـ لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامجها "مساء dmc"، مساء أمس الأحد، أن عدد المواطنين الذى يجرى تطعيمهم يوميا، يكون فى حدود من ألف إلى ألفى مواطن، لافتة إلى أنه مع الوقت الأرقام ستزيد، وسيكون هناك ثقة أكبر، ويزداد عدد المطعَّمين خلال الفترة المقبلة.
وذكرت أنه لم يتم رصد أية آثار جانبية بخصوص لقاح أسترازينيكا على متلقيه، كما حدث فى عدد من دول العالم، حيث إنه من الوارد أن يكون هناك معدلات طبيعية لمشاكلات قد يعانى منها من تم تطعيمه.
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