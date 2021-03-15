اليوم .. الداخلية تطلق المرحلة الـ 17 من مبادرة كلنا واحد استعداد لـ رمضان

جدة - نرمين السيد - اتخذت وزارة الداخلية جميع الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الـ 17 من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتبارًا من غد الإثنين ولمدة شهر، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.





وتوفر المبادرة كل مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع غذائية "استراتيجية، أساسية"، سلع معمرة وأدوات منزلية، ملابس ومفروشات، مستلزمات طبية وقائية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تيسيرًا على المواطنين، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى، تصل إلى أكثر من 750 فرعًا على مستوى الجمهورية.

تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

وتم التنسيق مع مسؤولى عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين وإنشاء 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية، الصناعية، وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

وأنشأت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مسئولي عدد من الشركات، معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة استاد القاهرة الدولى.

وتشارك منظومة "أمان"، فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة، لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، وتم التنسيق مع كل السلاسل التجارية، لاتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة، لضمان سلامة المواطنين، حال ترددهم على مختلف الأفرع.