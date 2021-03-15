لو بتجيلك كوابيس .. حافظ على هذه الأدعية قبل النوم

جدة - نرمين السيد - كثير منا يحلم بـ الأحلام المزعجة أو ما يمسى بـ الكوابيس فى منامه، بل وتزعجه كثيرا فى صحوته أيضا فيما يعرف بـ "أحلام اليقظة"، بل إن هناك من لديه "فوبيا" من النوم نفسه، أو النوم فى مكان معين من المنزل.





كل هذه التخوفات من المؤكد أنها ستنتهى إذا كان المسلم فى قلبه رصيد كبير من الإيمان بالله تعالى، الحفاظ على ذكره دائما "قياما وقعودا وعلى جنوبهم"، كما قال سبحانه، فى سورة آل عمران.

وقد علمنا الحبيب المصطفى، محمد صلى الله عليه وسلم، أن المسلم إذا أراد النوم، وأخذ مضجعه فعليه أن ينظف فراشه بأى شىء من القماش أو ما شابه، ثم يقرأ أذكار النوم.

أذكار النوم

وتتلخص أذكار النوم والتى تحمى الإنسان من الشياطين و"الكوابيس" فى قراءة آية الكرسى وهى الآية الـ 255 من سورة البقرة، والتى لها عظيم الأثر فى الوقاية من الشياطين، ثم على المسلم أن يجمع كفيه ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين "قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس" 3 مرات ويمسح بعد كل مرة بيديه سائر جسده.

ثم عليه أن ينام على جنبه الأيمن ويقول دعاء: "بسمك اللهم وضعت جنبى وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسى فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين".

ثم عليه قول: "أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وأليم عقابه وشر عباده وشر الشياطين وأن يحضرون".

ويستحب النوم على الجهة اليمنى فى بداية النوم، ووضع اليد اليمنى أسفل الخد الأيمن، لما جاء فى الحديث الصحيح: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أخَذ مَضجَعَه وضَع يدَه اليُمنى تحتَ خدِّه الأيمنِ ثمَّ قال: اللَّهمَّ قِنى عذابَك يومَ تبعَثُ عبادَك".