طقس الإثنين .. دافئ نهارا وعظمى القاهرة 26

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة .. معتدل على السواحل الغربية .. مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة .. حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس ليلا باردا على الأنحاء كافة.





وفرص لـ سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وعلى بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة. الطقس اليوم وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية : شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 26 13 الإسكندرية 20 13 وادى النطرون 25 13 طنطا 25 13 شبين الكوم 25 13 دمنهور 23 14 بلطيم 22 14 مطروح 19 14 السلوم 18 10 سيوة 22 10 بورسعيد 22 14 دمياط 21 14 الزقازيق 26 13 المنصورة 24 13 الاسماعيلية 27 13 السويس 26 14 العريش 20 11 رفح 19 12 رأس سدر 25 13 نخل 25 08 نويبع 28 18 طابا 26 15 كاترين 24 09 الطور 27 15 شرم الشيخ 28 17 الغردقة 29 17 مرسى علم 30 15 الفيوم 26 13 بنى سويف 27 12 المنيا 28 12 أسيوط 29 13 سوهاج 30 14 قنا 31 13 الأقصر 34 14 أسوان 35 13 ادفو 35 15 أبوسمبل 35 16 الوادى الجديد 34 14 شلاتين 31 17 أبو رماد 32 17 حلايب 26 16 رأس حدربة 25 16

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