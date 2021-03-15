أسعار الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 15 مارس وسعر الكتكوت الابيض

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر سعر الفراخ البيضاء اليوم وآخر تطورات أسعار الدواجن الآن في بورصة الدواجن، وذلك بعد التغيرات الأخيرة، وكذلك أسعار الكتكاكيت البيضاء، حيث تحدث تغيرات يومية في الأسعار بحسب المكان والسوق والعرض والطلب، وخلال الأيام الجارية يوجد إقبال على الفراخ البيضاء من المستهل، ومن هنا ناشد رئيس شعبة الدواجن المواطنين بعدم زيادة الطلب على الدواجن لعدم إحداث تغيرات في الأسعار.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 15 مارس وسعر الكتكوت الابيض

وخلال الفترة الماضية استطاعت مصر أن تكتفي ذاتياً من الفراخ والدواجن ومنتجاتها بشكل عام، بل إن الحكومة بدأت في فتح أسواق خارجية، وقررت تصدير 20 ألف كتكوت لغانا ومليون بيضة لليبيا، وأد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن أن فتح أسواق خارجية سيؤدي إلى تطوير السوق المحلي وتشجيع المربين.

وحول سعر الفراخ البيضاء اليوم فقد سجلت 25 جنيه للكيلو، أما الفراخ الساسو فسجلت اليوم 34 جنيه، بينما تراجعت أسعار الدواجن الأمهات لتسجل الآن في بورصة الدواجن 20 جنيه مقارنةً بـ22 جنيه منذ يومين.

كما سجلت أسعار الكتكوت الابيض في شركة السقا اليوم 8.5 جنيه والساسو 4.5 جنيه، والبلدي والفيومي والهجين 2.25 جنيه.

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