أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 15 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى جلسة مباحثات مع وزير خارجية غينيا كوناكرى إبراهيم خليل كابا الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

القاهرة

تنظر ساحات العدالة عددًا من القضايا؛ أبرزها النطق بالحكم فى قضية "خلية داعش بولاق الدكرور"، وثانى جلسات قضية "خلية أحرار الشام".

القاهرة

يشهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمقر ديوان عام الوزارة، مؤتمرًا صحفيًا، لتوقيع بروتوكول التعاون الخاص بتدشين فعاليات مبادرة "دراجتك.. دخلك"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

القاهرة

يطلق المجلس القومى للمرأة حملة لطرق الأبواب تحت عنوان "ريادة الأعمال للمرأة الريفية"، فى تسع محافظات، وتستمر حتى 20 مارس الحالى، لدعم التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة الريفية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى.

الإسكندرية

تنظم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فى الإسكندرية، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فى مارسيليا، ونقابة الصيادلة بالثغر، مؤتمرًا حول الصناعة العلاجية والتطور التكنولوجى.