كامل الوزير يبحث مع سفير أوكرانيا التعاون فى مجالات النقل المختلفة

جدة - نرمين السيد - وأكد الجانبان على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وأشاد السفير الأوكرانى بالتطور الكبير الذى تشهده مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل المجالات "النقل، الكهرباء، الإسكان"، معربا عن تطلعة للتعاون مع الجانب المصرى فى كل قطاعات النقل.

وأبدى السفير الأوكرانى اهتمامه بالتعاون فى مشروع تأهيل ترام الرمل، إذ أكد الوزير أهمية المشروع لتعظيم منظومة النقل الجماعى فى الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا المشروع ممول من بنك الاستثمار الأوروبى EIB والوكالة الفرنسية للتنمية AFD والمفوضية الأوروبية وأن الشركات الأوكرانية لديها فرص المشاركة فى الطرح الخاص بالمشروع مع الشركات العالمية الكبرى الأخرى التى سيتم طرح المشروع عليها.



كما أبدى الجانب الأوكرانى الاهتمام بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجال السكك الحديدية خاص مع الطفرة والنقلة النوعية التى يشهدها هذا القطاع فى مصر، إذ تباحث الجانبان حول إمكانية التعاون فى مجال عمرات الجرارات القديمة بالسكة الحديد لدعم قوة الجر بالهيئة وكذلك التعاون فى مجال تطوير وتحسين عربات الركاب الحالية على ان يتم ذلك فى الورش المتخصصة للجرارات والعربات بالسكة الحديد واتفق الجانبان على تقديم الشركات الأوكرانية عروضا رسمية لهيئة سكك حديد مصر للبدء الفورى فى هذا التعاون.

كما تباحث الجانبان حول التعاون فى مجال النقل النهرى من خلال التعاون فى تصنيع الوحدات النهرية وصوامع الغلال حيث أكد الوزير على أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل أعدت خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهرى باعتبارها الوسيلة الأقل استهلاكا للوقود والأقل تكلفة والأكثر أماناً وصديقة للبيئة وتفعيل دور النقل النهرى فى نقل البضائع من الموانئ البحرية "الإسكندرية، دمياط" وتخفيف الضغط على شبكة الطُرق وتقليل تكلفة صيانتها وأن على الشركات الأوكرانية عقد لقاءات مكثفة مع هيئة النقل النهرى لتحديد أولويات التعاون وفقا لخطة وزارة النقل فى هذا المجال.