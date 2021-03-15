توجيهات الرئيس بـ إطلاق برنامج جديد لـ التمويل العقارى .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - من جانبها، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفى، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدى، ومى أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسان راضى بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزى فى إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".

وعرض محافظ البنك المركزى جهود البنك فى الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن الوضع الحالى للاحتياطى النقدى الأجنبى يُعد فى مستوى قوى وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة فى النقد الأجنبى، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضى، حيث أثنى الرئيس فى هذا الإطار على أداء البنك المركزى الذى جاء متناغمًا مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكبًا للتوجه الاقتصادى العام للدولة.

وتم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التى تم إطلاقها عام 2015 الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالى حجم التمويل الخاص بها حوالى 234 مليار جنيه، استفادت منها مليون و260 ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالى مليون فرصة عمل، وقد وجه الرئيس السيسى بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار 117 مليار جنيه إضافية خلال العامين الحالى والقادم.

وتم خلال الاجتماع استعراض النشاط العام للقطاع المصرفى والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة، فضلًا عن قيام القطاع المصرفى خلال الفترة من 2016 إلى 2020 بزيادة ضخ القروض للقطاعات الخاصة والحكومية والعائلية، ما أدى إلى تعظيم حجم الاستثمارات والمساهمة فى دفع العملية التنموية وتوفير السيولة النقدية وزيادة فرص العمل.

وعرض طارق عامر جهود البنك المركزى فى تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعى، حيث تم إعفاء 320 ألف مزارع بإعدام ديونهم التى بلغت حوالى 660 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام البنك المركزى بضخ مبلغ 4,5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الرى، فضلًا عن المساهمة فى مشروع مراكز تجميع الألبان الحديثة، بخلاف ضخ حوالى 2,5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع الثروة الحيوانية التى شملت مئات الآلاف من الرؤوس الحيوانية، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لصالح المشروع القومى للبتلو، وقد وجه الرئيس السيسى فى هذا الصدد باستمرار جهود تحديث البنك الزراعى نظرًا لأهميته الحيوية فى دفع القطاع الزراعى العريض على مستوى الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى اطلع كذلك على جهود البنك المركزى الخاصة بالشمول المالى، والذى بلغ نسبة تطبيقه 50% على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع مجموعات الادخار والإقراض، والتى يستفيد منها قطاع عريض من السيدات، حيث وجه بتطوير ذلك المشروع الحيوى وتعظيم موارده المالية لزيادة الأعداد المستفيدة منه فى كل ربوع مصر.

وتم عرض جهود تطوير منظومة التحصيل الحكومى الإلكترونى، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث بلغ قدره حوالى 550 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/ 2020، وذلك من خلال الشبكة المتنوعة لمنظومة التحصيل الإلكترونى وبطاقات "ميزة" الجديدة، والتى بلغت حوالى 23 مليون بطاقة متنوعة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.

أخبار الصحف

ومن الناحية الاقتصادية، ألقت صحيفة "المصرى اليوم" الضوء على تأكيد وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الغذائية يكفى حتى بعد عيد الأضحى مبارك، موضحا أن مخزون القمح يكفى 4.7 شهر، كما أن حصاد موسم القمح المحلى سيبدأ فى منتصف أبريل المقبل، الأمر الذى سيؤدى إلى الحصول على 3.5 مليون طن قمح، ما يعزز المخزون حتى أكتوبر القادم.

جاء ذلك فى تصريح لوزير التموين خلال وضعه حجر الأساس لمنطقة لوجستية تجارية وإدارية ترفيهية بمحافظة الدقهلية على مساحة 46 فدانا باستثمارات تصل إلى مليارى جنيه.

وقال المصيلحى إن تعاقدات الأرز تكفى حتى نوفمبر المقبل، كما يوجد مخزون سكر يكفى 3 أشهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليًا، متوقعًا الحصول على 1.7 مليون طن سكر من البنجر و900 ألف من القصب.

وأضاف أن مخزون زيت الطعام يكفى 4.7 شهر، مشيرًا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الزيت عالميًا، إلا أن الوزارة حرصت على استقرار الأسعار، وعدم زيادة سعر أية سلعة منذ 3 سنوات.

وأكد وزير التموين وجود اكتفاء ذاتى من الدواجن المحلية، كما تم التعاقد مع السودان على اللحوم الطازجة لمدة عامين، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من اللحوم المجمدة.

وأوضح أنه سيتم تنظيم معارض "أهلا رمضان" خلال الفترة من 4 وحتى 12 أبريل المقبل فى مختلف المحافظات، بمشاركة 1300 فرع من السلاسل التجارية، ومنافذ الشركات التابعة للوزارة وفروع مشروع جمعيتى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كما سيتم زيادة ضخ السلع بنسبة 50% خلال شهر رمضان فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك، مؤكدا توافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة.

وفى الشأن العسكرى، أبرزت صحيفة "الأخبار" تنفيذ القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية "سجم الفاتح" مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" فى نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى.

جاء ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، حيث تخلل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المشتركة ذات الطابع القتالى والتى تحقق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين، يأتى من ضمنها تشكيل ستائر الحراسة القريبة والبعيدة مع تنظيم جميع أنواع الدفاعات عن التشكيل، بالإضافة إلى إجراء إبحار ليلى مشترك، مما أظهر قدرة الوحدات البحرية المشتركة على صد التهديدات المختلفة ليلًا ونهارًا.

وقام الجانبان بتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات المصرية والفرنسية المصاحبة، وأيضًا التدريب على تنفيذ إجراءات الأمن البحرى بمناطق العمل.

وتعد حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" هى حاملة الطائرات الأوروبية الوحيدة التى تعمل بالطاقة النووية.

وتعكس التدريبات البحرية المتعددة التى نفذتها القوات البحرية المصرية والفرنسية سويًا فى الآونة الأخيرة، باشتراك أقوى الوحدات البحرية الفرنسية، مدى التطور الكبير للقوات البحرية المصرية، والطفرة التكنولوجية الهائلة التى شهدتها خلال السنوات الأخيرة، ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية، كما تبرز التدريبات المشتركة الأخيرة عمق العلاقات الثنائية "المصرية/ الفرنسية" والسعى المتواصل نحو حفظ الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.

وفى سياق آخر، اهتمت صحيفة "الشروق" بإعلان المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة أنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة، لإتمام نقل العضوات الراغبات فى الالتحاق بالعمل قاضيات فى مجلس الدولة وعمل أفضل التيسيرات لهن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اليوم العالمى للمرأة فى الثامن من مارس الحالى، بتعيين عناصر نسائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة.

وأضاف حسام الدين -فى بيان- أن مجلس الدولة بادر فورًا بتاريخ العاشر من مارس الحالى بتنفيذ التوجيه الرئاسى بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة مندوب أو وظيفة نائب بالمجلس.

وأوضح أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط أن: تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جدًا فى درجة الليسانس، والحصول على دبلومين للدراسات العُليا؛ أحدهما فى القانون العام أو القانون الإدارى، وخلو ملف خدمة العضو من أى جزاءات أو ملاحظات، واجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، واستيفاء جميع الشروط الواردة فى قانون مجلس الدولة.

وأكد حسام الدين أن مجلس الدولة يُرحب بعضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل كقاضيات فى مجلس الدولة، مقررا أنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين ستبدأن العمل بتحضير القضايا فى هيئة مفوضى الدولة بالقسم القضائى بالمجلس، مضيفا أنه متأكد من تعاون العضوات الجُدد مع زملائهن من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار فى الإنجاز المُتميز والمُساهمة فى عدم تأخير الفصل فى قضايا المواطنين.

ورحب المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة، بانضمام العنصر النسائى لقُضاة مجلس الدولة، مؤكدا إجراء أفضل التيسيرات لعضوات النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة اللائى ترغبن فى سحب ملفات التعيين فى مجلس الدولة، وتقديم هذه الملفات مستوفاة خلال المواعيد المُقررة.

وفى إطار منفصل، أبرزت صحيفة "الجمهورية" توجيه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ لموافقته على طلبها باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية فى الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية.

وقالت الوزيرة، فى بيان، إن إقامة الفعاليات فى الأماكن المفتوحة يسهم بشكل كبير فى صناعة الثقافة والفنون ويدعم الكتاب والنشر، كما يخلق فرصًا جيدة لتسويق المنتج الثقافى والفنى والوصول بهما إلى مختلف ربوع الوطن تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية.

وأشارت الوزيرة إلى أن عودة المهرجانات يساعد على التواصل مع العالم بالقوى الناعمة وخاصة مع الأشقاء من القارة الإفريقية، مشددة على جميع قطاعات الوزارة واللجنة العليا للمهرجانات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة على إرادة الدولة فى عودة الحياة إلى طبيعتها، مما يبرز قيمة القوى الناعمة كأحد المحاور الاستراتيجية للتنمية المستدامة.