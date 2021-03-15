صور.. أشرف صبحى يكرم رؤساء الاتحادات الدولية والأوروبية والإفريقية للدراجات

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولى للدراجات ، والدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للدراجات، بالإضافة إلى تكريم رئيس الاتحاد الأوروبى للدراجات وذلك بإهداء درع الوزارة لهم.





جاء ذلك على هامش مشاركتهم فى الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى للدراجات، وتقديراً لجهود رئيس الاتحاد الدولى للدراجات، وحضوره توفيع بروتوكول استضافة مصر لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى الدكتور وجيه عزام لمجهوداته المبذولة لنشر رياضة الدراجات على المستوى المحلى والقارى، وتتسيقه مع الاتحاد الدولى للعبة بشأن استضافة مصر لمختلف البطولات الدولية للدراجات، وكذا إقامة البطولات الإفريقية بمصر بفضل ما تتميز به البلاد من مقومات وخبرات.



وقدم الوزير التهنئة إلى الدكتور وجيه عزام بالفوز برئاسة كونفدرالية الاتحاد الإفريقى للدراجات فى انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد التى أقيمت بمصر، مشيرا إلى دعم الدولة المصرية لكل أبنائها فى مختلف المناصب الدولية.