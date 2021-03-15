- 1/3
- 2/3
- 3/3
جاء ذلك على هامش مشاركتهم فى الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى للدراجات، وتقديراً لجهود رئيس الاتحاد الدولى للدراجات، وحضوره توفيع بروتوكول استضافة مصر لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار.
ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى الدكتور وجيه عزام لمجهوداته المبذولة لنشر رياضة الدراجات على المستوى المحلى والقارى، وتتسيقه مع الاتحاد الدولى للعبة بشأن استضافة مصر لمختلف البطولات الدولية للدراجات، وكذا إقامة البطولات الإفريقية بمصر بفضل ما تتميز به البلاد من مقومات وخبرات.
وقدم الوزير التهنئة إلى الدكتور وجيه عزام بالفوز برئاسة كونفدرالية الاتحاد الإفريقى للدراجات فى انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد التى أقيمت بمصر، مشيرا إلى دعم الدولة المصرية لكل أبنائها فى مختلف المناصب الدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. أشرف صبحى يكرم رؤساء الاتحادات الدولية والأوروبية والإفريقية للدراجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.