نبيلة مكرم: المرأة المصرية تستحق تكريما خاصا لتضحياتها المستمرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك مشاركة السفيرة نبيلة مكرم فى الفاعلية التى أقامتها جمعية "سيدات أعمال مصر 21" للاحتفال بالمرأة المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر؛ لتكريم عدد من النماذج النسائية المشرفة صاحبات قصص نجاح كبيرة فى عدد من المجالات.

وقالت مكرم، بحسب بيان اليوم الإثنين للوزارة، إن المرأة المصرية تستحق تكريمًا خاصًا لما تقدمه من تضحيات مستمرة، وقد أثبتت الفترة الماضية أنها حريصة كل الحرص على وطنها وأسهمت بشكل مباشر فى الحفاظ على مصر فى أصعب الظروف، حتى قدمت أعظم التضحيات بل وقدمت شهداء ضحوا بأنفسهن من أجل تراب هذا الوطن.

وأضافت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية تثمن دور المرأة المصرية وتؤمن بما تستطيع أداءه فى مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الهجرة مبادرة "مصرية بـ 100 رجل" للاحتفاء بالنماذج المشرفة للمصريات بالخارج، والاستعانة بخبراتهن وتجاربهن فى الترويج لمصر خارجيًا وتصحيح أى صورة مغلوطة عنها، بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرات الوطنية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

وتابعت: "إن المرأة المصرية قوية وتستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب وقادرة على رفع اسم وطنها فى أى مكان، ولو تحدثنا عن المصرية المهاجرة فنجد أنها تبذل جهدًا كبيرًا ومضاعفًا فى الحفاظ على الهوية والثقافة واللغة المصرية بالمنزل وغرسها فى الأبناء، حتى لا يتأثروا بثقافات المجتمعات الأجنبية التى يعيشون بها فتكون النتيجة الحتمية هجر ما يربطهم ببلدهم الأم مصر، فالمرأة المصرية دائمًا مثال للتضحية بما لها من أدوار مركبة تقوم بها فى محيطها العملى والاجتماعى، ما أسهم فى تغيير الصورة الذهنية العامة المأخوذة عن المرأة العربية كونها فقط ربة منزل".

وشهدت احتفالية الجمعية أيضا تكريم كل من مها سالم مستشار وزيرة الهجرة للإعلام، ودعاء قدرى مدير مكتب وزيرة الهجرة، وذلك بترشيح من الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم، نظرا لدأبهما المتواصل بوزارة الهجرة وما قدمتاه من جهود ونجاحات طيلة السنوات الماضية منذ التحاقهما بالوزارة.