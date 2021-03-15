صور.. القابضة للمياه: تركيب 17 ألف عداد مسبوق الدفع بالجهات الحكومية

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ووجه الدكتور عاصم الجزار، بالتوسع فى تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع، وخصوصا فى المنشآت والمبانى الحكومية، وإعادة توزيع العمالة بما يتناسب مع حاجة العمل فى المشروعات الجديدة التى تدخل الخدمة، وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية العاملة بالشركة، وخصوصا فى مجال تحلية مياه البحر.
وأكد وزير الإسكان على ضرورة متابعة وتقييم أداء جميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، بما يلبى متطلبات أداء الخدمة على أحسن وجه، وكذلك تلبية احتياجات المواطنين الخاصة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والتأكيد على دعم وجود جيل ثان من القيادات الشابة بالشركات بمختلف المحافظات.
واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الجهود التى تبذلها الشركة من أجل توفير كوب ماء نظيف للمواطنين، ومعالجة مياه الصرف الصحى بأعلى المعايير، للاستفادة منها، وإعادة استخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك، وكذا تقديم خدمة متميزة للعملاء، وتنمية وعى المواطنين بقضايا المياه، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسى.
وقال المهندس ممدوح رسلان إنه تم تصميم وتنفيذ وتشغيل برنامج موحد لتشغيل عداد المياه مُسبق الدفع، والتأكد من توافق البرنامج مع الشركات المُنتجة للعدادات، كما تم توريد نحو 540 ألف عداد مسبق الدفع قطر ¾ بوصة، وتركيب 470 ألف عداد مُسبق الدفع، 17 ألف عداد منها بالجهات الحكومية، وجار حاليا إجراءات البت الفنى لتوريد 570 ألف عداد مسبق الدفع قطر ¾ بوصة للشركات التابعة، وجارٍ توريد 27 ألف عداد مسبق الدفع بأقطار كبيرة، موضحا أنه تم توريد وتركيب حوالى 7.5 مليون عداد ميكانيكى منذ إنشاء الشركة القابضة بأقطار من 1/2 بوصة: 6 بوصات بجميع الشركات التابعة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تطوير الخدمات التجارية الإلكترونية، بهدف تيسير الخدمات المقدمة للعملاء، وحوكمة الخدمات التجارية إذ تم إطلاق "تطبيق 125 لسداد الفواتير وتقديم الشكاوى، تطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، البوابة التجارية الإلكترونية لتعاقدات المياه والصرف، التحصيل الإلكترونى للفواتير، شحن العدادات مسبقة الدفع".
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