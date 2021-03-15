انت الان تتابع تفاصيل خبر هيئة البريد تستعد لصرف مرتبات شهر مارس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث تستعد الهيئة القومية للبريد في مصر للمشاركة في صرف مرتبات شهر مارس 2021 لكافة العاملين بالجهاز الإداري في الدولة ، وذلك ابتدأ من يوم الثلاثاء 23 مارس وإلي الخميس 25 مارس لهذا الشهر عن طريق ماكينات الصراف الالي التابعة للهيئة، كما أعلنت أنه يتم تقسيم الوزارات وكذلك الجهات المختلفة وفق توزيعة وزارة المالية.

المواعيد المقررة لصرف مرتبات شهر مارس 2021

صرح مصدر مسئول بوزارة الاتصالات المصرية إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان السلامة الصحية لأصحاب المرتبات والموظفين والعاملين بالهيئة، كما سوف يتم توزيع صرف المرتبات لشهر مارس الجاري خلال كافة منافذ هيئة البريد على ثلاث شرائح كما تم إتباعه في الأشهر الماضية.

كما من المقرر أن يتم صرف جميع المرتبات للعاملين فيما يصل إلي 26 وزارة وهيئة مختلفة يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس، وتتضمن كلاً من وزارات:الصحة، والتضامن الاجتماعي، ووزارة التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، وكذلك الإنتاج الحربي، ووزارة الهجرة، أيضاً قطاع الأعمال العام، ومجلس النواب، ووزارة الداخلية، الأوقاف المصرية ، الثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، ووزارة الطيران المدني، والبيئة، والسياحة، ووزارة البترول.

وفي يوم الأربعاء 24 مارس الجاري، يتم صرف مرتبات العاملين في عدد 17 وزارة وهيئة، تتضمن وزارة التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، ووزارة الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، ووزارة التعاون الدولي، وجميع الجهات التابعة لها، وأيضاً دواوين عموم المحافظات، وكذلك مديريات التنظيم والإدارة، وكافة الجامعات.

كما يتم في يوم 25 مارس صرف كافة المرتبات للعاملين بالقضاء والنيابة، والنيابة الإدارية، وأيضاً هيئة قضايا الدولة، وكذلك مجلس الدولة، والرقابة الإدارية، والرقابة المالية، وكذلك المحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء، واللجنة العليا للانتخابات، وأيضاً معهد الخدمات المالية، وأخيراً الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبذلك نكون قد أدرجنا في هذا التقرير كافة البيانات الخاصة بصرف مرتبات شهر مارس 2021، كا يجدر التنوية على ضرورة إتباع إجراءات السلامة والأمان ضد تفشي الوباء لسلامتكم في المقام الأول.