إنشاء معمل لاختبارات الدوائر الإلكترونية بالجامعة اليابانية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب، اليوم الإثنين، عن إنشاء معمل متكامل لاختبارات الدوائر الإلكترونية الدقيقة بهدف دعم صناعة الإلكترونيات فى مصر.





وأوضح الجوهرى أن هيئة "الجايكا" و"صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية" زودا المعمل بأحدث أجهزة التكنولوجيا فى العالم، لافتا إلى أن المعمل سيقدم خدماته للباحثين بالجامعات المصرية والشركات الصناعية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبو زهاد، عميد كلية هندسة الإلكترونيات والاتصالات بالجامعة، إن المعمل يساهم فى توفير الاختبارات الإلكترونية الدقيقة للباحثين بالجامعات والشركات المصرية التى تعمل فى مجال الإلكترونيات.

وأضاف أن المعمل يضم أحدث أجهزة اختبارات الدوائر الإلكترونية والترددات العالية حتى 67 جيجا هرتز، موضحا أن المعمل يساهم أيضا فى تفعيل مبادرة "صنع فى مصر" ودعم تشغيل مجمع إبداع للالكترونيات بمدينة برج العرب الجديدة.

وبدوره، أوضح الدكتور محمد شرف، الباحث الرئيسى بالمشروع والأستاذ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بالجامعة، أن المشروع جرى تمويله بـ 25 مليون جنيه "20 مليون من الجايكا و5 ملايين من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية".