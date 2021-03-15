لا تتصافحوا.. جبالى يطالب النواب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: لا تتصافحوا خلال الجلسة، رجاء الالتزام هتزهقوا من بعض بعد كده.

وتابع: رجاء السلام سريع علشان الكورونا، رجاء اتخاذ الإجراءات الاحترازية ولا يجب أن نعطى الأمان لكورونا، الإنسان يصاب فى دقيقة سلمنا الله وسلمكم من المرض.

وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد المرشدى وأكثر من 60 نائبا يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس، لإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، إلى لجنة الصناعة بالمجلس.

وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وذلك لمواصلة مناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسات العامة.

حيث من المقرر أن يواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس، كما يناقش المجلس مشروع قانون الموارد المائية والرى، وعدد من الاتفاقيات.