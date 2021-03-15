صور|مصر بلا غرقى.. دورة تدريبية لعمال الإنقاذ فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، إن مبادرة "مصر بلا غرقى" تستهدف إعداد وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ المختلفة.
وأضاف رشاد، إن المبادرة تتضمن التأكد من توافر المعدات اللازمة، لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية، وإقامة الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن، وتعليمه بمهارات الإنقاذ الأساسية فى مختلف المحافظات.
وأوضح رئيس إدارة السياحة والمصايف، أن التدريب تم بمركز الغوص والإنقاذ بمنطقة بحرى، وذلك على مجموعتين مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
شارك فى الدورة الكابتن نبيل الشاذلى، المستشار الفنى للاتحاد المصرى للغوص، والسيد يوسف كابتن غوص، وأحمد صقر كابتن غوص، والعميد محمد سرى، مراقب عام شواطئ الإسكندرية.
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