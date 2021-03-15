الشباب والرياضة تنفى تحمل تكلفة مسحات كورونا للاعبى الدورى

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن تحمل وزارة الشباب والرياضة تكلفة المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا لأندية الدورى خلال الفترة المقبلة.





وتواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحمل وزارة الشباب والرياضة تكلفة المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا لأندية الدورى خلال الفترة المقبلة، وأنه لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن تحمل الوزارة التكلفة المادية للمسحات لأى نادِ من أندية الدورى خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزارة أن هناك قرارات يتم الإعلان عنها بشكل رسمى من خلال موقع الوزارة عبر الرابط التالى"https://www.emys.gov.eg/intro"، مُهيبةً بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ولفتت إلى أنه يتم العمل على تطوير عدد من المشروعات والمنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدنى ومواقع اكتشاف المواهب، فضلاً عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، كما عكست الإنجازات الرياضية المصرية التطور الذى طرأ على الرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الجماعية والفردية، فضلاً عن استضافة العديد من الأحداث الرياضية خلال هذه الفترة على جميع المستويات الدولية والعربية والإفريقية.