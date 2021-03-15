وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتلقى تقريرا حول أنشطة معهد البترول المصري

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من د. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح التقرير أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة عالمياً بلغ ٢٤ بحثا،وتم نشر عدد ٣ كتب، كما تمت المشاركة في فعاليات عدد (١٧) ورشة عمل، فضلا عن المشاركة في ٦ مشروعات علمية.

وأضاف التقرير أن المعهد تمكن من توقيع عدد 4 بروتوكولات تعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، حيث تم توقيع اتفاقية مع كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع وكالة الفضاء المصرية.

كما وقع المعهد اتفاقية تعاون مع جامعة فاروس بالأسكندرية، وكذلك اتفاقية تعاون مع شركة الأسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (أسبك).

وأضاف التقرير أنه تم قبول مشروع بحثي من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان : "تخزين وإحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون فى متراكبات بوليمر خرسانية صديقة للبيئة"، كما تم الحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا رقم 30022 تحت عنوان:

"Preparation Eco-Friendly New Lubruicant Based on Jatropha Oil Formulation for Oil Well Drilling"

وتضمن التقرير أيضا البدء في تنفيذ برنامج منظومة التحول الرقمي وتفعيله على أجهزة إدارة التدريب وإدارة المكتبة وعرضها تفصلياً على العاملين والتدريب عليها.

وأشار التقرير إلى أنه تم اعتماد مركز التدريب بالمعهد من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعام السادس وذلك باعتباره من المراكز المتخصصة وإدراجه ضمن دليل مراكز التدريب على المستوى القومي، وتم تقديم ٤ محاضرات عن بعد، لعدد ٨٠ متدربا.