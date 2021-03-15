برنامج دعم التعليم الفني ”TVET EGYPT” ينظم أسبوعا للتعليم الفني لشباب ”المنيا”

في إطار استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، نظم برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT"، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني في محافظة المنيا، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في الفترة من السبت الموافق 13 مارس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021.
يأتي هذا الأسبوع استكمالا لنجاح أسبوع التعليم الفني الذي تم تنفيذه العام الماضي بمحافظة الغربية، وتأكيدا على أهمية تقوية الشراكات بين البرامج التنموية والوزارات المعنية؛ تماشيا مع جهود محافظة المنيا في تقديم الدعم للشباب والتشجيع على العمل المهني وزيادة الإنتاج.
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