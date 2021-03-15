رئيس النواب يحيل مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات للجان المختصة ‎

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد المرشدي وأكثر من 60 نائبا يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس، لإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، إلي لجنة الصناعة بالمجلس.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب،قد بدات منذ قليل، ومن المقرر استكمال مناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسات العامة.

ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، والذى انتهى من مناقشة عدد من مواده أمس، كما يناقش المجلس مشروع قانون الموارد المائية والرى، وعدد من الإتفاقيات.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، ومقررالتقرير اللجنة، بشأن مشروع القانون المعروض، أن اللتعديلات تستهدف فكراً جديداً في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.

وأضاف التقرير، أن الواقع العملي كشف عن أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، مما يستلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.