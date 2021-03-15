الجبالي: لا تعطوا الأمان للكورونا ولا مصافحة خلال الجلسة

طالب رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي النواب بالالتزام بقواعد الجلسة العامة، مضيفا خلال الجلسة العامة، "لا تتصافحوا خلال الجلسة ثم مازح النواب قائلا "رجاء الالتزام هتزهقوا من بعض بعد كده".

ثم واصل جبالي ممازحته للنواب قائلا "رجاء السلام سريع علشان الكورونا رجاء اتخاذ الإجراءات الاحترازية ولا يجب أن نعطي الامان للكورونا الانسان يصاب في دقيقة سلمنا الله وسلمكم من المرض.

ومن المقرر، أن يواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، والذى انتهى من مناقشة عدد من مواده أمس، كما يناقش المجلس مشروع قانون الموارد المائية والرى، وعدد من الإتفاقيات.