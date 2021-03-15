قضايا الوعى المجتمعى والنهوض بالقنوات.. ننشر أجندة إعلام الشيوخ

جدة - نرمين السيد - عقدت هيئة مكتب لجنة الثقافة والآثار والإعلام اجتماعها الأول، اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمود مسلم، وبحضور وكيلى اللجنة سها سعيد ومحمد سعيد وأمين السر محمود القط، لوضع خطة عمل اللجنة.





ووضعت اللجنة على رأس أجندة عملها عدد من الموضوعات لمناقشتها ومنها قضية الوعى المجتمعى وكيفية النهوض به، وكذلك أوضاع قصور الثقافة وكيفية تطويرها، واقترحت اللجنة أيضًا دراسة تطوير القنوات التليفزيونية الفضائية والأرضية، وكذلك استراتيجية تنشيط السياحة فى ظل التحديات النى فرضتها جائحة كورونا والتعليم الأثرى. كما رأت اللجنة بحسب بيانها أهمية مناقشة خطط الوزارات الداخلة فى اختصاصاتها فى رؤية مصر 2030 والجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الرؤية مع دراسة بيانات الوزراء التى تم إلقائها أمام مجلس النواب.

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