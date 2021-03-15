وزير الخارجية يبحث مع نظيره الغينى سبل تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، نظيره الغينى ‫إبراهيم كابا.



جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، نظيره الغينى ‫إبراهيم كابا. جاء ذلك ‏فى إطار تعزيز العلاقات بين ⁧‫مصر⁩ وغينيا كوناكرى. كما تم عقد جلسة مُباحثات ثنائية بهدف دفع آفاق التعاون.

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