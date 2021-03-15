الأمم المتحدة: مصر خلقت قصص نجاح ملهمة فى مواجهة آثار تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد دور برامج وكالات الأمم المتحدة فى دعم العمل البيئى فى مصر على مدار السنوات الماضية ومنها بناء القدرات الوطنية فى مجال حماية البيئة، وإعداد خطة العمل الوطنية للبيئة، وتطوير وإدارة المحميات الطبيعية وصون التنوع البيولوجى.

وأشارت إلى دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP فى تطوير إدارة المحميات الطبيعية والتى تمثل 15% من مساحة مصر، ودمج السكان المحليين فى إدارتها ليكونوا ضلعًا أساسيًا يضمن استدامتها، كتجربة تدريب السكان المحليين بسانت كاترين على الاستفادة من النباتات الطبية التى تنمو بها بدلا من حرقها.

ولفتت إلى دور الأمم المتحدة فى دعم جهود مصر فى ملف التغيرات المناخية، ومنها الإعداد لاسترايجية مصر منخفضة الكربون، وتنفيذ البرنامج الرائد لكفاءة استخدام الطاقة، وتطوير المناطق الريفية تحت رعاية القيادة السياسية من خلال نشر تكنولوجيا إنتاج البيوجاز من روث الحيوانات والمخلفات الزراعية، والتى بدأت منذ سنوات عديدة بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتنفيذها فى وحدات صغيرة ثم متوسطة وكبيرة، وصولاً لإنشاء مؤسسة الطاقة الحيوية التى تعمل على نشر تلك التكنولوجيا فى بقاع قرى مصر للارتقاء بمستوى معيشة قاطنى المناطق الريفية.

وأكدت وزيرة البيئة أن الجهود الدؤوبة للوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على مدار السنوات العشر الماضية، حولت حلم دمج البعد البيئى فى الوزارات وقطاعات التنمية إلى حقيقة، بعد اعلان معايير الاستدامة البيئية خلال الأشهر الماضية، حيث ستتضمن الخطة الاستثمارية للدولة للعام المقبل 15 معيار بيئى ملزم للوزارات والجهات المختلفة لتنفيذ مشروعاتها، ويتم حاليًا تدريب المعنيين بالوزارات والقطاعات على آليات تنفيذ ذلك.

من جانبها، أشادت السيدة ايلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالقاهرة، بخطوات مصر الحثيثة فى تحقيق الاستدامة البيئية والاستثمار البيئى، ودور مصر فى الدفع بقضية تغير المناخ واتفاق باريس ومفاوضاته ووضعه حيز التنفيذ، مؤكدة أن مصر تعتبر نموذجا ملهما للدول فيما حققته فى مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية كتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتخفيف انبعاثات قطاع النقل.

ودعت وزيرة البيئة لطرح قصص النجاح المصرية فى مجالى التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية فى إحدى حلقات ملتقى فريق الأمم المتحدة القطرى الذى سيعقد خلال الفترة المقبلة، لتكون نماذج ملهمة للدول الأخرى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن النجاح فى مواجهة آثار تغير المناخ يتطلب التزام الدول المتقدمة بدفع تكلفة انبعاثاتها، وتيسير حصول الدول النامية على الوسائل التى يتيحها اتفاق باريس للمواجهة سواء موارد تمويل أو نقل التكنولوجيا، مشيرة إلى أن استمرار مصر فى خلق مزيد من قصص النجاح فى مواجهة آثار تغير المناخ يحتاج المزيد من التعاون والدعم من الأمم المتحدة، كما يحتاج لتوفير الموارد المالية اللازمة.

ولفتت إلى أن دور الشباب ونشر الوعى البيئى، مستعرضة ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة فى مجال نشر الوعى البيئى ومنها إطلاق المبادرة الرئاسية لنشر الوعى البيئى "اتحضر للأخضر"، والتى يتم من خلالها طرق كافة الأبواب وإشراك الشباب بدءا من المدارس حتى الجامعات وتبنى أفكارهم واطروحاتهم لتنفيذ مشروعات بيئية واعدة، حيث رحبت السيدة ايلينا بدعوة وزيرة البيئة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتقديم الدعم للشركات الناشئة، موضحة أن مبادرات الشباب وافكارهم يمكن أن تخلق حلولا خارج الصندوق وأكثر تماشيا مع متغيرات الواقع.

ودعت وزيرة البيئة خلال اللقاء للتعاون لإيجاد آليات وسبل لتنفيذ المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2018 لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجى، التصحر)، وتم تضمينها فى إعلان مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى تحت رئاسة مصر، ثم تم تبنيها فى الاتحاد الأفريقى وقمة الطبيعة بباريس، وجددت وزيرة البيئة المصرية الدعوة مرة أخرى سبتمبر الماضى خلال لقاء جمع وكالات الأمم المتحدة ورؤساء الاتفاقيات العالمية، إذ تم التأكيد على أهمية تنفيذ تلك المبادرة خصوصًا فى ظل مسار التعافى الأخضر من تداعيات جائحة كورونا.