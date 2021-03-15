صور.. عبدالغفار يستعرض المشروعات التنفيذية لتطوير جامعة السادات

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة السادات.





وأشار التقرير إلى أنه جار إنشاء المبنى الإدارى والفصول الدراسية بكليات (السياحة والفنادق، والحقوق، والتربية، والتجارة، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة التقنية)، على مساحة 3500 فدان، بالإضافة لإنشاء مبنى المعامل مبنى المشرحة وملحقها بكلية الطب البيطرى، وإنشاء سور الحرم الجامعى، ومبنى مدرجات كلية التربية للطفولة المبكرة، واستكمال إنشاء البنية التحتية، وإنشاء مبنى المدرجات المركزى وتطوير وإنشاء ملاعب وصالات لكلية التربية الرياضية، بجانب تطوير وتأهيل المطبخ التعليمى وصالة الطعام بكلية السياحة والفنادق، فيما تم الانتهاء من تأهيل عمارات الإسكان الطلابى.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة السادات تبلغ نحو (2.78) مليار جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالى بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة السادات، مؤكدًا دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرًا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.