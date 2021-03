24 بحثا و3 كتب.. أنشطة معهد بحوث البترول خلال فبراير

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصرى، حول أنشطة المعهد خلال شهر فبراير الماضى.





وأوضح التقرير أن عدد الأبحاث المنشورة فى مجلات مفهرسة عالميًا بلغ 24 بحثًا، ونشر 3 كتب، كما تمت المشاركة فى فعاليات 17 ورشة عمل، فضلاً عن المشاركة فى 6 مشروعات علمية.

وأضاف التقرير أن المعهد تمكن من توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، إذ تم توقيع اتفاقية مع كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع وكالة الفضاء المصرية.

كما وقع المعهد اتفاقية تعاون مع جامعة فاروس بالأسكندرية، وكذلك اتفاقية تعاون مع شركة الأسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة "أسبك".

وأضاف التقرير أنه تم قبول مشروع بحثى من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان: "تخزين واحتجاز غاز ثانى أكسيد الكربون فى متراكبات بوليمر خرسانية صديقة للبيئة"، كما تم الحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا رقم 30022 تحت عنوان:

"Preparation Eco-Friendly New Lubruicant Based on Jatropha Oil Formulation for Oil Well Drilling"

وتضمن التقرير أيضًا البدء فى تنفيذ برنامج منظومة التحول الرقمى وتفعيله على أجهزة إدارة التدريب وإدارة المكتبة وعرضها تفصلياً على العاملين والتدريب عليها.

وأشار التقرير إلى أنه تم اعتماد مركز التدريب بالمعهد من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للعام السادس باعتباره من المراكز المتخصصة وإدراجه ضمن دليل مراكز التدريب على المستوى القومى، وتم تقديم 4 محاضرات عن بعد، لـ 80 متدربًا.