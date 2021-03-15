القوى العاملة: تعيين 623 شابا منهم 15 من ذوى الهمم والعزيمة ...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 623 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2202 شاباً ، فضلا عن إصدار 666 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع مبلغ مليون و 304 ألفاً و 500 جنيهاً ، لـ 2552 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 165 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 92 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1376 منشأة وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية و مجال عمل الطفل ، بالإضافة إلى تلقى 17 شكوى تم بحث 16 منها ، و تبقي شكوى ما زالت تحت البحث .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 165 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.