الارصاد: طقس شديد الحرارة اعتبارا من السبت المقبل والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من السبت المقبل 20 مارس تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 8-9 ) درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

ومن المتوقع أن يشهد يوم السبت المقبل، طقس حار على كافة الأنحاء بالجمهورية وشبورة مائية صباحا ويكون الطقس بارد ليلا، على أن تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة هذا اليوم 32 درجة.

ويشهد الطقس اليوم الإثنين، ارتفاع طفيف بحرارة الجو ، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة ، وطقس حار على جنوب سيناء، وطقس حار جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 190 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 13 درجة.