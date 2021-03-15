القوى العاملة تعين 623 شابا وتصدر 666 شهادة مزاولة مهنة بأسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 623 شبابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2202 شابًا، فضلاً عن إصدار 666 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.





وأوضح حازم على حسن، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضى، عن قيام المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، بواقع مبلغ مليون و304 لآلاف و500 جنيهًا، لـ2552 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم. وفتشت المديرية فى مجال السلامة والصحة المهنية على 165 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 92 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1376 منشأة وعقد 6 ندوات توعية فى مجال المفاوضة الجماعية ومجال عمل الطفل، بالإضافة إلى تلقى 17 شكوى تم بحث 16 منها، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث. وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 165 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.

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