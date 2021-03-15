البرلمان يقر اتفاقية دعم تدريس اللغة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020.





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