هيئة مصرية للجودة.. أول مشروع قانون بتعليم الشيوخ

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، شهدت مناقشة أول مشروع قانون محال للمجلس من مجلس النواب، بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، ترجمة للنص الدستورى بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".





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