صور.. وزيرة التضامن الاجتماعى تكرم أحد أبناء دور الأيتام بالشرقية

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ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعى به، مؤكدة أنه يمثل نموذجا يحتذى به فى الاجتهاد بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التى يواجهها فى حياته.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم دعم مادى لعبدالله بقيمة 2.000 جنيه شهريا لمساعدته فى الدراسات العليا، بالإضافة إلى توفير جهاز لاب توب له، كما وجهت الوزيرة بتحمل تكاليف رسالتى الماجيستير والدكتوراه الخاصة بعبدالله.
ووجهت نيفين القباج أيضا بتأثيث الوحدة السكنية التى حصل عليها عبدالله من محافظة الشرقية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس بتوفير كافة أوجه الدعم لأولاد دور الأيتام.
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