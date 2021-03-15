صور.. وزيرة التضامن الاجتماعى تكرم أحد أبناء دور الأيتام بالشرقية

جدة - نرمين السيد - كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عبدالله شكرى أحد أبناء دور الأيتام بمحافظة الشرقية والذى قدم نموذجا ملهما باجتهاده دراسيا حتى أصبح معيدا بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق.





ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعى به، مؤكدة أنه يمثل نموذجا يحتذى به فى الاجتهاد بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التى يواجهها فى حياته.



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم دعم مادى لعبدالله بقيمة 2.000 جنيه شهريا لمساعدته فى الدراسات العليا، بالإضافة إلى توفير جهاز لاب توب له، كما وجهت الوزيرة بتحمل تكاليف رسالتى الماجيستير والدكتوراه الخاصة بعبدالله.



ووجهت نيفين القباج أيضا بتأثيث الوحدة السكنية التى حصل عليها عبدالله من محافظة الشرقية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس بتوفير كافة أوجه الدعم لأولاد دور الأيتام.