صور.. محافظ الإسكندرية: حماية الشواطئ من النحر بتكلفة 969 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال توقيعه برتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الهيئة العامة لحماية الشواطئ، اليوم الاثنين، لتنفيذ مشاريع استثمارية تتعلق بأعمال حماية شواطئ الإسكندرية من النحر والترسيب.



وأضاف المحافظ أن الهيئة أعدت الرسومات لمشروعات جديدة من شأنها أن تضع الإسكندرية على خريطة المدن السياحية العالمية، مشيرا إلى أن سواحل الإسكندرية تمتد بطول 24 كيلو متر.

وأشار إلى أن المحافظة تبذل جهد كبير فى سبيل تطوير شواطئ المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل اقتصاديا وسياحيا، لافتا إلى وجود 35 شاطئا ما بين شواطئ سياحية و مميزة ومجانية.



وشملت المشروعات التي نفذتها الهيئة مشروع حماية المنطقة أمام الكلية البحرية، خاصة أثناء موسم النوات، بتكلفة تقدر بـ 67 مليون جنية، ومشروع حماية الشواطئ من بئر مسعود وحتى المحروسة بطول 1.600 متر بتكلفة 200 مليون جنيه.

واستكملت الهيئة سلسلة الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش أمام فندق المحروسة بتكلفة 335 مليون جنيه، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بطول 500 متر بتكلفة تقديرية 100 مليون جنية، فضلا عن مشروع حماية قلعة قايتباى بتكلفة 267 مليون جنيه.



حضر التوقيع الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والمهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، والمهندسة عزة عبد الحميد مدير حماية الشواطئ بالإسكندرية.