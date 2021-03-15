وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث مع السفير الألمانى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى الدكتور سيريل چان نون سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.





أوضح الوزير "مرسى" أن هذا اللقاء يأتى من منطلق إيمان الجانب المصرى والألمانى بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، حيث تم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات موضوعات التعاون القائمة بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الألمانية والتى من ضمنها (التعاون مع شركة "بوش" فى مجال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، التعاون مع شركة "KSB" فى مجال تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية، التعاون مع "ATB Water" فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى بتكنولوجيا SBR، التعاون فى مجال تجهيز سيارات الإطفاء والإنقاذ مع "بافاريا" وكيل شركة "زيجلر"، التعاون فى مجال التحول الرقمى مع شركة "DMG MORI"، وغيرها من موضوعات التعاون المشترك)، كما تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات متعددة مثل: (التعاون فى مجال تدوير المخلفات، التعاون فى مجال مركبات النقل الجماعى التى تعمل بالغاز/البنزين).

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن العلاقات بين الجانبين تشهد تطورًا إيجابيًا ورغبة فى إقامة شراكات صناعية فى مختلف المجالات، خصوصًا فى ظل إهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للإستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها فى مصر وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار وقوانين التجارة والصناعة التى تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، والسعى إلى الإعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، كما تم توجيه الدعوة للشركات الألمانية للمشاركة فى معرض EDEX 2021 المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجارى.

من جانبه، أعرب الدكتور سيريل چان نون سفير ألمانيا بالقاهرة عن سعادته بالتعاون المثمر والثقة المتبادلة بين الشركات الألمانية وشركات الإنتاج الحربى، مشيرًا إلى وجود العديد من الشركات الألمانية التى تتطلع إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى حيث تحظى شركاتها ووحداتها بسمعة جيدة جداً وسط الشركات الألمانية سواء فى المجال المدنى أو العسكرى.

وثمن على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربى، لافتاً إلى أن المنتجات الألمانية تتميز بالجودة العالية مما وفر لها سوق واسعة بمصر والدول المحيطة.

وأشاد السفير الألمانى بدور وزارة الإنتاج الحربى التى تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكرى بمصر وأحد الأذرع الصناعية للدولة من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لصالح الإنتاج المدنى وصولاً للتصدير إلى الخارج، ودورها فى دعم خطة الدولة المصرية فى التنمية والتطوير.

وأوضح السفير الألمانى أن نجاح مصر فى تطبيق برنامجها الوطنى للإصلاح المالى والنقدى والهيكلى يوفر مجالاً للاقتصاد المصرى لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن استقرار منطقة الشرق الأوسط يعتمد بشكل كبير على الوضع الاقتصادى والأمنى فى مصر.

ونوه بأن هناك توجهاً إيجابياً لدى قطاع الأعمال الألمانى لدخول السوق المصرية باعتباره محوراً رئيسياً للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أنه تم فى نهاية اللقاء الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات بين وفود فنية من الشركات الألمانية وشركات الإنتاج الحربى المخطط التعاون معها فى المجالات المقترحة وبما يمهد الطريق لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التعاون لصالح كلا الطرفين.