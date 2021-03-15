رئيس استئناف القاهرة يرحب بدعوة الرئيس للاستعانة بالمرأة فى النيابة العامة

جدة - نرمين السيد - رحب المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، بدعوة رئيس الجمهورية للاستعانة بالمرأة فى النيابة العامة، تفعيلا للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز.





قال المستشار الأودن: "إن محكمة استئناف القاهرة بها 13 قاضية بينهن 8 قاضيات بدرجة رئيس استئناف و3 قاضيات بدرجة نائب رئيس استئناف، وقاضيتان بدرجة مستشار، وأنهن أثبتن جدارة وكفاءة عالية من خلال عملهن بدوائر الجنايات والتعويضات والأسرة، وذلك استجابة لرغباتهن فى العمل بتلك الدوائر". وأوضح المستشار الأودن أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله شوضة يبحث حاليا التوجيهات التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونقلها إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالتواصل مع المجلس حيث سيتم إصدار قرار بالشروط اللازمة للقبول بالنيابة العامة.

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