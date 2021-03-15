وزيرة التضامن: نعمل على تعزيز الرفاهية الاجتماعية للمجتمع المصرى

جدة - نرمين السيد - بحث هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية، خلال لقائه اليوم مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، سبل توسيع التعاون بين البلدين فى مجال الرفاهية الاجتماعية، وتشجيع الصناعة اليدوية فى مصر، ودفع إبرام اتفاقية تعاون ثنائية فى مجال التأمينات الاجتماعية.





وقال السفير هونج أن حكومته قررت تقديم مساعدة لمشروع تصاميم ديزاين هب(Tasameem Design Hub) من خلال شراء المعدات الضرورية بقيمة حوالى 200 ألف دولار أمريكى، والتى قد قامت الوزيرة نيفين القباج بطلبها فى عام 2019.

وعبر السفير عن أمله فى أن يساهم هذا الدعم الكورى فى توظيف الشباب والنساء والعاملين فى مجال الصناعات اليدوية وخلق فرص عمل لهم.

وتخطط الحكومة المصرية لإنشاء مراكز تصميم بالتعاون مع الجامعات المصرية فى القاهرة ومنطقة الدلتا وصعيد مصر لتدريب الشباب والنساء وتمكينهم.

وأشاد السفير هونج بجهود الحكومة المصرية لتعزيز الرفاهية فى البلاد ولا سيما مبادرة حياة كريمة، متوقعًا أن يتوسع التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الاستعانة بالخبرات المتقدمة لكوريا الجنوبية فى مجال الرفاهية الاجتماعية، ومن بينها الخدمات الطبية وأنظمة المعاشات.

ومن ناحيتها، أعربت الوزيرة نيفين القباج عن رغبة الحكومة المصرية فى استمرار التباحث مع الجانب الكورى لتعزيز الرفاهية الاجتماعية للمجتمع المصرى، والتى تشكل أولوية اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد السفير هونج أن مصر دولة جذابة للتعاون بالنسبة للشركات الكورية سواء بالنسبة للشركات الكورية القائمة فى مصر أم تلك الراغبة فى الدخول إلى السوق المصرى فى المستقبل.

وأعرب عن أمله فى إبرام اتفاقية للتعاون بين كوريا ومصر فى مجال التضامن الاجتماعى والتى يجرى التفاوض بشأنها بالفعل منذ العام الماضى فى أسرع وقت ممكن، والتى بدورها ستؤدى إلى تشجيع الشركات الكورية للاستثمار فى مصر.