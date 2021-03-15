إنفوجراف .. «الأوقاف» تدعو لنشر وترسيخ مفهوم الحوار

جدة - نرمين السيد - انتهى المؤتمر الدولى الـ31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذى عقد على مدى يومين بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومشاركة لدبلوماسيين ومفتيين ووزراء أوقاف وبرلمانيين من دول عربية وإسلامية، إلى عدد من التوصيات.





فى الإنفوجراف التالى يرصد دوت الخليج أبرز توصيات المؤتمر التى أعلنها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،فى ختام فعاليات المؤتمر، أمس الأحد 14 سبتمبر 2021. يشار إلى أن إجمالى البحوث العلمية التى شاركت فى مؤتمر حوار الأديان والثقافات بلغ 28 بحثا علميا، إضافة إلى ورقات العمل التى قدمها الوزراء والمفتون ورؤساء المجالس العليا للشئون الإسلامية من مختلف دول العالم أثناء المؤتمر. وشارك الكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير دوت الخليج، فى أعمال المؤتمر خلال جلسة بعنوان "الحوار بين الواقع والمأمول"، وذلك ضمن جلسات المحور الرابع للمؤتمر، تحت عنوان "الحوار واحترام خصوصية الآخر"، وقدم لبيب خلال الجلسة دراسة بعنوان "أصابعهم فى آذانهم.. وكلاء الله لا يصنعون حوار الأديان!"

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