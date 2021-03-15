النواب يوافق على منحة لتوسعة ترام الإسكندرية وسكة حديد أبو قير 

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن النقل الحضارى للبنية التحتية بمصر وذلك بقيمة 2 مليار و256 مليون يورو.





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