تعليمات سعودية جديدة للعمالة الوافدة بعد إلغاء نظام الكفيل

جدة - نرمين السيد - تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعة على مدار الساعة يوميًا أحوال العمالة المصرية فى دولة العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه المستشار العمالى أحمد رجائى إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، نشرت على موقعها الإلكترونى تويتر، مجموعة من التغريدات تحت عنوان "أبرز الأسئلة الشائعة لمبادرة #تحسين العلاقة التعاقدية" -إلغاء نظام الكفيل- أوضحت فيها عدة تساؤلات من قبل المواطنين. وحذرت الوزارة من تعرض العامل الوافد للمنع من العمل فى المملكة بشكل نهائى حال خروجه وعدم العودة لإكمال عقد العمل، بعد حصوله على تأشيرة "خروج وعودة"، لافتة إلى أن مدة تأشيرة "الخروج والعودة" لمدة 30 يوماً تُحتسب من تاريخ إصدارها. وأشارت إلى أنه يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب العمل عند تقدم العامل بطلب تأشيرة خروج وعودة لاشعاره بالأمر، مؤكدةً أنه يمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة فى منصة "أبشر" خلال 10 أيام.

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