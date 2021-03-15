محافظ الشرقية: مشروع للصرف الصحى بقرية العلاقمة بتكلفة 50 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأضاف غراب، فى بيان اليوم الإثنين، أن المحطة ستشمل محطة معالجة صرف صحى تعمل بطاقة 3 آلاف م3 اليوم الإثنين، ومحطتى رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمشروع 25%، وشبكات الانحدار 65%.
وأوضح محافظ الشرقية أنه جار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمنى المحدد، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.
ووجه المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة إلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا.
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