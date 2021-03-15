إنفوجراف .. جاد الحق على جاد الحق .. 25 عامًا على رحيل الإمام الشامخ

جدة - نرمين السيد - ولد الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق، يوم الخميس 5 إبريل 1917 ببلدة بطرة مركز طلخا محافظة الدقهلية فى أسرة دينية فحفظ القرآن الكريم وجوَّده وتعلم القراءة والكتابة فى كتاب القرية على يد شيخها الراحل سيد البهنساوى.

عين "الراحل" فور تخرجه موظفًا بالمحاكم الشرعية فى 26 يناير 1946، ثم أمينًا للفتوى بدار الإفتاء المصرية بدرجة موظف قضائى فى 29 أغسطس 1953، ثم قاضيًا فى المحاكم الشرعية فى 26 أغسطس 1954، ثم قاضيًا بالمحاكم من أول يناير 1956 بعد إلغاء المحاكم الشرعية، ثم رئيسًا بالمحكمة فى 26 ديسمبر 1971.

وعمل مُفتشًا قضائيا بالتفتيش القضائى بوزارة العدل فى أكتوبر 1974، ثم مستشارًا بمحاكم الاستئناف فى 9 مارس 1976، ثم مفتشًا أول بالتفتيش القضائى بوزارة العدل.

تولَى مشيخة الأزهر فى 17 مارس 1982، بالقرار الجمهورى رقم 129 لسنة 1982، فأصبح هو الشيخ الثانى والأربعين للأزهر الشريف.