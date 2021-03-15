البرلمان ينهى جلسته بنعى حرم الأمين العام

جدة - نرمين السيد - وقبيل رفع الجلسة، وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020 وفى القاهرة بتاريخ 13/12/2020.

ونعى المستشار حنفى جبالى، زوجة الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، والتى وافتها المنية اليوم.

ووقف المجلس دقيقة حداد على روح الراحلة زوجة الأمين العام لمجلس النواب.