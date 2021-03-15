الدكتورة أماني أبو زيد تؤدي القسم لبدء مهام عملها رسميا مفوضة للطاقة...

أدت الدكتورة أماني أبو زيد مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الافريقي القسم أمام موسي فقية رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي , وفي حضور ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي , وذلك بعد انتخابها من قبل الرؤساء والقادة الافارقة خلال فعاليات قمة الاتحاد الافريقي التي عقدت افتراضيا فبراير ٢٠٢١، وذلك إيذانا ببدء مهام عملها رسميا لمدة 4 سنوات .

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد خلال تأديتها للقسم أمام رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي " أتعهد رسميا بأن أمارس المهام المنوطة بي بصفتي مفوضة للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي وذلك بكل ولاء وحذر والالتزام بما يمليه ضميري وأن أتقيد في سلوكي بما يتطابق فقط مع مصلحة الاتحاد الافريقي دون طلب أو قبول تعليمات من أي حكومة أو دولة عضو أو سلطة خارج الاتحاد الافريقي .

وادي القسم أمام موسي فقي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ، مفوضي الاتحاد الافريقي الجدد وهم : النيجيري بانكولي أديوي مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن , و الأنجولية جوزيفا ليونيل مفوض الزراعة والتنمية والاقتصاد الازرق , والزامبي إلبرت موتشانجا مفوض التنية الاقتصادية والتجارة .

هذا ومن المقرر أن تجري الانتخابات علي منصبي مفوضي التعليم والصحة في يونيو المقبل .ش

جدير بالذكر أن الدكتورة أماني أبو زيد فازت بإكتساح في الانتخابات التي جرت خلال قمة الاتحاد الافريقي التي عقدت افتراضيا افتراضيا فبراير الماضي حيث حصلت علي أصوات 50 دولة أفريقية من 55 دولة أعضاء في الاتحاد الافريقي وهو الفوز الذي وصف بـ " الأكتساح " , وهو ما يؤكد علي النجاحات الكبيرة التي حققتها الدكتورة أماني أبو زيد خلال توليها منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي في الفترة من 2017 - 2021 في كافة المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية في كافة الدول الافريقية وتنفيذ أجندة 2063 .

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد في تصريحات عقب إعادة إنتخابها لولاية ثانية في منصب مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الافريقي " ان اعادة انتخابي لمنصب مفوض البنية التحتية و الطاقة بالاتحاد الافريقي لهو شرف عظيم لي , و بهذه المناسبة اتوجه بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي رعايته الكريمة وللوزير سامح شكري وزير الخارجية ومعاونيه علي ما بذلوه من دعم اسفر عن نجاح مرشحة مصر بحصولها علي ٥٠ صوتا اي اعلي الاصوات في انتخابات الاتحاد الافريقي .

وأضافت الدكتورة أماني أبو زيد " وأتعهد بالاستمرار في العمل الدؤوب لرفع راية مصر عالية خفاقة و خدمة قارتنا الافريقية في مجالات النقل و الطاقة و المعلوماتية وان أحرص على أن تكون التجربة الوطنية المصرية الرائدة مثالًا يحتذي به في العالم أجمع .