أمطار ورياح وارتفاع بدرجات الحرارة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 15 مارس 2021 إلى السبت 20 مارس 2021 ، حيث يشهد اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة ( 20 % تقريبا ) .

وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت المقبل:

- الإثنين 15 مارس :

فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة ( 20 % تقريبا ) .

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

- الثلاثاء 16 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .

- الأربعاء 17 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

- الخميس 18 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء .

- الجمعة 19 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء .

كما أكدت هيئة الأرصاد أنه اعتبارا من السبت 20 مارس ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 8-9) درجات مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.