الحكومة تنفي تحمل تكلفة المسحات الطبية للكشف عن كورونا لأندية الدوري

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تحمل وزارة الشباب والرياضة تكلفة المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا لأندية الدورى خلال الفترة المقبلة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صادر اليوم الاثنين، إنه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتحمل وزارة الشباب والرياضة تكلفة المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا لأندية الدوري خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تحمل الوزارة التكلفة المادية للمسحات لأي نادٍ من أندية الدوري خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن قرارات الوزارة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال موقع الوزارة عبر الرابط التالي"https://www.emys.gov.eg/intro"، مهيبة بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وتابع البيان: يتم العمل على تطوير عدد من المشروعات والمنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدني ومواقع اكتشاف المواهب، فضلاً عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، كما عكست الإنجازات الرياضية المصرية التطور الذي طرأ على الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، فضلاً عن استضافة العديد من الأحداث الرياضية خلال هذه الفترة على جميع المستويات الدولية والعربية والأفريقية.