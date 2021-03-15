مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الماليزي لبحث تعزيز التعاون الإفتائي بين البلدين

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، نظيره الدكتور لقمان بن عبد الله، مفتي الولايات الفيدرالية بماليزيا، لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء وماليزيا.
وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء على الروابط القوية التي تربط بين كل من مصر وماليزيا، خاصة في المجال الديني، حيث يدرس ما يقرب من 10 آلاف طالب ماليزي بالأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء قامت بتدريب عشرات الأئمة والمفتين من ماليزيا على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف خلال السنوات الماضية، ولا زالت مستمرة في ذلك.
من جانبه أشاد مفتي الولايات الفيدرالية بماليزيا بما تقوم به دار الإفتاء المصرية من جهود كبيرة في نشر صحيح الفتاوى ومواجهة التطرف والإرهاب، لافتًا إلى أنهم في ماليزيا يعتمدون كثيرًا على فتاوى دار الإفتاء المصرية ويستفيدون من خبرتها الكبيرة في مجال الإفتاء، مبديا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون بينها وبين دار الإفتاء، خاصة في مجال تدريب المفتين، والإصدارات والأبحاث العلمية في مجال الإفتاء.
وعلى صعيد متصل، أكد فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والإفتائي لماليزيا، وتدريب الأئمة والمفتين على مهارات الفتوى.
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