"الخارجية" تطلق فيلما عن تاريخها ومسيرة عملها احتفالا بـ"يوم الدبلوماسي"

أطلقت وزارة الخارجية اليوم الإثنين فيلمًا عن تاريخها ونشأتها ومسيرة عملها، ودورها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية ورعاية المواطنين في الخارج، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الدبلوماسي". وأكدت وزارة الخارجية أن الفيلم يسلط الضوء على أبرز ما حققته الدبلوماسية المصرية من نجاحات، لا سيما خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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