التعليم: نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 والصف الثاني خلال أيام

خلال الأيام المقبلة، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي وأيضا نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي.

ومن المقرر أن يتاح معرفة النتائج والاستعلام عنها بشكل إلكترونى من خلال الدخول على موقع الوزارة ومنصة الامتحان الإلكترونى.

وأكدت أن النتائج بها تفاصيل كثيرة تتعلق بأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا ومن تعرضوا لمشكلات فنية أو تقنية وأيضا من تغيب عن أداء الامتحان، موضحة أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام أى يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى، مشيرة إلى أن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2021 ستكون خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن نتائج الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى تعقد من المنزل، مؤكدة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب لآن العامين الدراسيين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية ومن الهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.