انت الان تتابع تفاصيل خبر قرض التمويل العقاري | تابع تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لمحدودي الدخل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قد وجه أمس الأحد الرئيس عبدالفتاح السيسي، البنك المركزي المصري بإطلاق مبادرة جديدة تخص قرض التمويل العقاري لصالح الشرائح من محدودي ومتوسطي الدخل لمساعدتهم على تملك وحدة سكنية، عن طريق قروض طويلة الأجل قد تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة لا تتعدى 3%.

قرض التمويل العقاري- مبادرة البنك المركزي 2021

حيث تنطبق المبادرة الجديدة على شقق وزارة الإسكان التي تم توجيهها للمواطن من محدودي الدخل عن طريق نظام الإسكان الاجتماعي، أو كذلك للإسكان المتوسط “مشروع سكن مصر – أو دار مصر” أو للإسكان المميز في مشروع “جنة”.

– كما أنه عملاء وزارة الإسكان في مصر الأكثر استفادة من هذه المبادرة الجديدة وكذلك كافة المبادرات القديمة التي تم الإعلان عنها منذ عام 2014، وذلك بسبب انتهاء وزارة الإسكان من الشقق والمشروع من أعمال التشطيب بصورة كاملة قبل التسليم.

– كما تشترط جميع مبادرات التمويل العقاري التي يعلن عنها البنك المركزي، أن تكون جميع الوحدات السكنية مسجلة وليس مسجل عليها مخالفات، وتكون كذلك كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة الكريمة، لتكون جاهزة للاستفادة من قروض التمويل.

– المبادرة الجديدة تسمح بالتمويل إلي 30 سنة بدلا من المبادرة الجارية التي يصل الحد الأقصى لفترة التمويل 20 سنة فقط.

– المبادرة الجديدة تستهدف توفير شقق سكنية لمحدودي الدخل وعمل انتعاشة في القطاع العقاري، الذي يعاني الآن من ضعف القوى الشرائية وتراجع بصورة ملموسة في حجم المبيعات منذ عام 2019.

– كما تعد الوحدات داخل المدن الجديدة هي الأكثر استفادة من تلك المبادرة، نظرا لوجود إمكانية تسجيل هذه الشقق في الشهر العقاري.

– حجم الفائدة على قروض التمويل ضمن المبادرة الجديدة تصل إلي 3% بديلاً عن 7% لشريحة محدودي الدخل وتصل إلي 8% لمتوسطي الدخل.

– كذلك حجم الفائدة الـمقررة 3% يكون على الباقي من ثمن الوحدة السكنية المتبقي وقت التسليم، وليس من ثمن الوحدة بالكامل، بمعني أنه لو كانت الشقة الواحدة بمليون جنيه وتم دفع 20% من ثمنها قبل إتمام الاستلام، يتم احتساب الفائدة فقط على المبلغ المتبقي وهو يقدر ب800 ألف.

– كما يشترط البنك المركزي وجود حد أقصى لدخل الأسرة لتحقيق للاستفادة من قرض التمويل العقاري، حيث يصل الحد الأقصى مبلغ 50 ألف للأسرة شهريا، و40 ألفًا للفرد فقط في المبادرة الجارية الآن.