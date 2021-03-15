نائب بالشيوخ: برنامج التمويل العقارى الجديد يساعد الشباب

جدة - نرمين السيد - قال عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للبنك المركزى بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%، تساهم فى انتعاش سوق العقارات وحل جديد لملف العشوائيات فى مصر.





وأضاف فهمى، فى بيان له اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسى يعمل على توفير مظلة حماية للمواطنين من مختلف الاتجاهات، بداية من المنظومة الصحية ثم التعليمية والإسكان والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ودعمهم بقروض تجعلهم قادرون على تملك الوحدات السكنية والعمل على توفير قروض ميسرة تسدد على 30 سنة. وأكد عضو مجلس الشيوخ أن برنامج التمويل العقارى الجديد سيساعد الشباب فى تكوين مستقبلهم وتوفير وحدات سكنية ترضى تطلعاتهم ونظرتهم للمستقبل، لافتًا إلى أن هذا البرنامج سيكون له آثار انعكاسية بالايجاب على ملف البناء المخالف وتقليل نسبة المخالفات بتقديم تسهيلات للمواطنين لمساعدتهم على تملك الوحدات السكنية فى الأطر التى حددها القانون.

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