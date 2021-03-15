فيديو.. الخارجية تطلق فيلما بمناسبة الاحتفال بيوم الدبلوماسى

جدة - نرمين السيد - تحتفل وزارة الخارجية اليوم الإثنين 15 مارس 2021 بذكرى يوم الدبلوماسى، وبهذه المناسبة أطلقت الوزارة فيلمًا عن تاريخها ونشأتها ومسيرة عملها، ودورها فى الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية ورعاية المواطنين فى الخارج.





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